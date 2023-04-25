Орлов назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов считает, что ЦСКА — фаворит в борьбе за второе место.

«Кто фаворит в борьбе за серебро? Склоняюсь к ЦСКА. Да, у армейцев сейчас поменьше очков, и у «Ростова» организация игры, наверное, чуть повыше. Однако по подбору исполнителей, по длине скамейки армейцы превосходят дончан. Тренерское решение Федотова выпускать с первых минут и Чалова, и Заболотного себя оправдывает. Перевод Облякова на новую позицию — попадание в точку. Он здорово себя проявил в дерби с «Локо», отлично действовал между линиями. С другой стороны, сел на лавку Карраскаль. Видимо, проигрывает конкуренцию. Тут тренеру виднее. Да, армейцы упустили победу над железнодорожниками, но большую часть матча выглядели солидно. «Спартак» я в этой гонке пока ставлю ниже ЦСКА и «Ростова», — сказал Орлов «СЭ».

В турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит» с 58 очками. Вторым идет «Ростов» с 49 очками. Третьим — «Спартак» с 48 очками. ЦСКА занимает четвертое место с 45 очками.

Полное интервью Геннадия Орлова «СЭ» здесь