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Сегодня, 20:45

Орлов назвал козырь «Спартака» в борьбе с «Зенитом»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов считает «Спартак» реальным конкурентом «Зенит» в борьбе за чемпионство.

— Как же хорошо, что никто из руководства этого клуба теперь не дает никаких загадочных, интригующих интервью, — сказал Орлов в интервью «СЭ». — Установилась спокойная обстановка. А болельщики-то как рады. Помните, я вам как-то сказал: дайте Абаскалю время, дайте ему себя проявить. И вот мы видим, что ему никто не мешает. Это же здорово!

«Зенит» опережает «Спартак» на семь очков, но красно-белые — конкуренты питерцам. Уверенно идут по дистанции. Состав стабилизировался. При этом Абаскаль не боится давать шанс молодым, вводить их в игру. Ну и не забывайте, какой футболист находится у них в лазарете. Мозес. Конструктор в центре поля. Он же, по идее, должен восстановиться к весне. А для РПЛ это просто игрочище! На поле умеет все. При этом «Спартаку», безусловно, нужно усиливать центр обороны, продолжить поиски напарника Джикии.

Шамар Николсон, Александр Соболев и&nbsp;Квинси Промес празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Торпедо&raquo;. «Спартак» — конкурент «Зенита». А ведь еще Мозес поправится. Игрочище!" Орлов — об итогах первого круга и чемпионской гонке

После 15 туров РПЛ «Зенит» лидирует с 39 очками. Второй — «Спартак» с 32 очками.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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