Орлов назвал козырь «Спартака» в борьбе с «Зенитом»

Комментатор Геннадий Орлов считает «Спартак» реальным конкурентом «Зенит» в борьбе за чемпионство.

— Как же хорошо, что никто из руководства этого клуба теперь не дает никаких загадочных, интригующих интервью, — сказал Орлов в интервью «СЭ». — Установилась спокойная обстановка. А болельщики-то как рады. Помните, я вам как-то сказал: дайте Абаскалю время, дайте ему себя проявить. И вот мы видим, что ему никто не мешает. Это же здорово!

«Зенит» опережает «Спартак» на семь очков, но красно-белые — конкуренты питерцам. Уверенно идут по дистанции. Состав стабилизировался. При этом Абаскаль не боится давать шанс молодым, вводить их в игру. Ну и не забывайте, какой футболист находится у них в лазарете. Мозес. Конструктор в центре поля. Он же, по идее, должен восстановиться к весне. А для РПЛ это просто игрочище! На поле умеет все. При этом «Спартаку», безусловно, нужно усиливать центр обороны, продолжить поиски напарника Джикии.

После 15 туров РПЛ «Зенит» лидирует с 39 очками. Второй — «Спартак» с 32 очками.