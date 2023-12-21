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Сегодня, 14:10

Орлов: «Станет ли Сафонов наследником Акинфеева? Посмотрим, как он будет играть в 37 лет»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал лучшего вратаря РПЛ в первой части сезона.

— Итак, в воротах — Матвей Сафонов. В этой части сезона он сыграл надежнее остальных. При этом я бы не сказал, что он на голову выше своих визави. Считаю, Лантратов его подпирает. Однако краснодарец опытнее и дольше играет в клубе, который претендует на титул или медали. Дольше находится под давлением. Лантратов все-таки не так давно выступает в «Локомотиве».

Способен ли Сафонов стать полноценным наследником Акинфеева? Поживем — увидим. Посмотрим, на каком уровне он будет играть в 37 лет.

Чего пока не хватает Матвею? При всех его достоинствах он порой играет немного авантюрно. По-гусарски. У него же и внешность такая, образ (улыбается). И усы он носит, и бородка у него. Вот и действует он иногда рискованно. А для вратаря главное — рациональность и надежность. Яшин не делал ничего лишнего. Там, где нужно, он ловил мяч намертво, если необходимо отбить в сторону — отбивал. Ничего не придумывал. У Матвея бывает в голове одновременно два решения. И не всегда он выбирает из них оптимальное.

Весной психологическая вратарская устойчивость Сафонова может выйти на первый план в борьбе за титул. Не все футболисты, лидировавшие в чемпионате после первой части сезона, справлялись с давлением и сохраняли голову холодной. Осенью особых проблем с игровой дисциплиной у подопечных Ивича не было. Посмотрим, как сложится в новом году.

Срджан Бабич, Федор Чалов и&nbsp;Эдуард Сперцян. Бабич, а не Эракович. Чалов, а не Тюкавин. Сперцян талантливее Захаряна. Символическая сборная Орлова

Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
РПЛ
Геннадий Орлов
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