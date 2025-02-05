Орлов: «Глушенков набирает хорошую форму, конструктор атак «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что форвард Максим Глушенков справляется с ролью дирижера атак «Зенита».

«Набирает хорошую форму Глушенков. Какой он вертикальный пас выдал из глубины поля на Лусиано! Если бы не расторопность Торопа, аргентинец вполне мог отличиться. Качественная передача! Максим — конструктор атак «Зенит». Заменит ли он Клаудиньо? Сложно сказать. Они немного по-разному играют. Нравится, что Глушенков назад отрабатывает. В одном эпизоде он так старался вернуться на свою половину поля, что даже сфолил на карточку.

Дебют игры остался за ЦСКА. Армейцы активно прессинговали. И мне было интересно: на сколько минут их хватит действовать в таком темпе? Получилось, где-то на 15. А затем «Зенит» перехватил инициативу», — заявил «СЭ» Орлов.

Во вторник, 4 февраля, «Зенит» победил ЦСКА в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ (2:2, пенальти 4:1).