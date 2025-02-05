Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:45

Орлов: «Глушенков набирает хорошую форму, конструктор атак «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что форвард Максим Глушенков справляется с ролью дирижера атак «Зенита».

«Набирает хорошую форму Глушенков. Какой он вертикальный пас выдал из глубины поля на Лусиано! Если бы не расторопность Торопа, аргентинец вполне мог отличиться. Качественная передача! Максим — конструктор атак «Зенит». Заменит ли он Клаудиньо? Сложно сказать. Они немного по-разному играют. Нравится, что Глушенков назад отрабатывает. В одном эпизоде он так старался вернуться на свою половину поля, что даже сфолил на карточку.

Дебют игры остался за ЦСКА. Армейцы активно прессинговали. И мне было интересно: на сколько минут их хватит действовать в таком темпе? Получилось, где-то на 15. А затем «Зенит» перехватил инициативу», — заявил «СЭ» Орлов.

Во вторник, 4 февраля, «Зенит» победил ЦСКА в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ (2:2, пенальти 4:1).

Александр Соболев. «Техники у Соболева не прибавилось, но он возвращается на тот уровень, когда забивал в «Спартаке». Орлов — о «Зените»

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
Читайте также
Число погибших после стрельбы в шведской школе возросло до 11 человек
Армейцы перестраиваются непонятно куда, а Семак недоволен качеством игры даже после гола Соболева. Что произошло после матча «Зенит» - ЦСКА
Трамп меняет мир криптовалюты. Что нужно знать
Кендрик Ламар выступил в перерыве Супербоула-2025
Песков ответил на вопрос, считает ли Путин врагом Зеленского
На матчах НХЛ и НБА освистали гимн США
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Стрепетов: «Гол Дугласа Сантоса — это пособие для нападающих «Зенита»
Колыванов поделился мнением о том, какие цели преследуют команды на Winline Зимнем Кубке РПЛ
Миралем Пьянич: «У меня потрясающая жизнь в Москве, это один из лучших городов мира»
Юран об уровне РПЛ: «А у нас сейчас разве слабые легионеры?»
Колыванов поделился впечатлениями от матча «Динамо"-"Краснодар» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ
Орлов — о Луисе Энрике: «Понравился, игрок стартового состава. Крепко стоит на ногах»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя