Геннадий Орлов: «А что в «Зените» делает Бакаев?»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что российские футболисты «Зенита» снизили к себе требования. 5 ноября команда Сергея Семака уступила «Ахмату» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

— Знаете, этот матч с «Ахматом» опять показал разницу между КПД бразильцев, Барриоса и россиян «Зенита». Про Чистякова и Караваева я уже сказал. Два гола... А Сергеев? Что он сегодня сделал? Просто никак и ничто, извините меня. Какая польза? Где выигранные единоборства? Созданные моменты?

Вышел на замену Круговой. Но ведь тоже сколько ошибок, сколько брака... Кузяев старался, да. Двигался, предлагал себя, но завершающего паса, удара у Далера сегодня не было. Мостовой забил, вопросов нет. Но были и другие эпизоды, когда он не до конца попадал в такт атаки. В общем, российские футболисты почему-то не держат себя в тонусе. Они подсознательно считают, что игру вытащат Вендел, Малком, Клаудиньо...

Проблема сине-бело-голубых заключается в том, что выходящие на замену редко усиливают игру. Не создают конкуренцию. Ну вот что делает в «Зените» Бакаев, раз Семак даже не выпускает его во втором тайме? Значит, неважно выглядит в тренировочном процессе? Всем надо крепко призадуматься о своем предназначении. Нельзя выезжать только на бразильцах. Вообще-то за победы все получают одинаковые премиальные. Но вы сравните вклад Малкома и Чистякова. Кое-кто сбавил к себе требования!

26-летний Бакаев в текущем сезоне провел 17 матчей за клуб из Санкт-Петербурга, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Российский футболист стал игроком «Зенита» 1 июля 2022 года. Ранее он выступал за «Спартак».