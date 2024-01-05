Орлов: «Зачем «Зенит» берет молодого Педро, а не дает шанс россиянину? Мостовой и Круговой не убеждают»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что не понимает, почему некоторые специалисты критикуют «Зенит» за трансферную политику.

— Сейчас некоторые специалисты опять критикуют «Зенит» за трансферную политику. На днях увидел высказывание Петржелы, который не понимает, зачем клубу нужна академия, если он зовет к себе 17-летнего бразильского парня — Педро.

Ну вот смотрите. Питерский клуб, похоже, отказался от идеи приобретать футболиста, который приезжает сюда уже, что называется, доигрывать — на последний контракт. Последний такой пример — Маркизио. Теперь вектор иной. Тому же Нино — 26 лет. Думаю, это не последний его контракт.

Педро 5 февраля исполняется 18 лет. Если он быстро адаптируется, проявит себя на сборах, то сможет сыграть против московского «Спартака» в первом весеннем туре. Да, молод, да, есть риск. Но уж очень лестные отзывы о его игровых качествах. И Педро — это актив на будущее. А вспомните, в каком возрасте Месси был взят «Барселоной».

История с Малкомом тоже показательна. Он перешел в «Зенит» молодым. В итоге клуб продал его через несколько лет за 60 миллионов! Разве плохо? То есть питерцы преследуют две цели: усиливают состав и держат в голове возможность в будущем заработать на трансфере. Футбол — индустрия, никуда от этого не деться.

А что касается перспектив россиян, разве Круговому и Мостовому не дают шансов? Но они по большому счету в этом сезоне не убеждают. В ноябре «Зенит» проводил контрольный матч с «Нефтчи» (1:2). На мой взгляд, лучшим на поле был Барриос. Человек, который всем все доказал здесь. А где были россияне? Где их желание, стремление во что бы то ни стало пробиться в основу? Я этого не вижу. Клуб озадачен. Никто почему-то не прогрессирует... Что же делать? Значит, нужно подстегивать россиян созданием более серьезной конкурентной среды, — сказал Орлов «СЭ».