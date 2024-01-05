Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

Орлов: «Зачем «Зенит» берет молодого Педро, а не дает шанс россиянину? Мостовой и Круговой не убеждают»

Орлов не понимает, почему критикуют «Зенит» за трансферную политику
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» признался, что не понимает, почему некоторые специалисты критикуют «Зенит» за трансферную политику.

— Сейчас некоторые специалисты опять критикуют «Зенит» за трансферную политику. На днях увидел высказывание Петржелы, который не понимает, зачем клубу нужна академия, если он зовет к себе 17-летнего бразильского парня — Педро.

Ну вот смотрите. Питерский клуб, похоже, отказался от идеи приобретать футболиста, который приезжает сюда уже, что называется, доигрывать — на последний контракт. Последний такой пример — Маркизио. Теперь вектор иной. Тому же Нино — 26 лет. Думаю, это не последний его контракт.

Педро 5 февраля исполняется 18 лет. Если он быстро адаптируется, проявит себя на сборах, то сможет сыграть против московского «Спартака» в первом весеннем туре. Да, молод, да, есть риск. Но уж очень лестные отзывы о его игровых качествах. И Педро — это актив на будущее. А вспомните, в каком возрасте Месси был взят «Барселоной».

История с Малкомом тоже показательна. Он перешел в «Зенит» молодым. В итоге клуб продал его через несколько лет за 60 миллионов! Разве плохо? То есть питерцы преследуют две цели: усиливают состав и держат в голове возможность в будущем заработать на трансфере. Футбол — индустрия, никуда от этого не деться.

А что касается перспектив россиян, разве Круговому и Мостовому не дают шансов? Но они по большому счету в этом сезоне не убеждают. В ноябре «Зенит» проводил контрольный матч с «Нефтчи» (1:2). На мой взгляд, лучшим на поле был Барриос. Человек, который всем все доказал здесь. А где были россияне? Где их желание, стремление во что бы то ни стало пробиться в основу? Я этого не вижу. Клуб озадачен. Никто почему-то не прогрессирует... Что же делать? Значит, нужно подстегивать россиян созданием более серьезной конкурентной среды, — сказал Орлов «СЭ».

Артур. «Зенит» опять критикуют за ставку на бразильцев? Разве Мостовому и Круговому не дают шансов?" Орлов — о Нино, Педро и Ахметове

ФК Зенит
Геннадий Орлов
0
Читайте также
Артур, Ахметов, Педро, Нино... «Зенит» разбушевался в стремлении обойти «Краснодар»
Нападающий «Торпедо» Атанасов получил серьезную травму в матче КХЛ с «Куньлунем»
На Украине показали руины любимой Зеленским фабрики военной одежды
Скончался актер Константин Желдин
В США польские танки сочли бесполезными для армии Украины
В США при посадке разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Орлов — о Нино в «Зените: «Опытный, был капитаном «Флуминенсе», играл с Клаудиньо»
«Зенит» опять критикуют за ставку на бразильцев? Разве Мостовому и Круговому не дают шансов?» Орлов — о Нино, Педро и Ахметове
«Локомотив»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы
Агент Москвичева отреагировал на возможную аренду вратаря «Зенита» в «Динамо» из Махачкалы
В «Зените» назвали преждевременными слухи о трансфере полузащитника «Краснодара» Ахметова
Корнеев назвал главное разочарование 2023 года в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Орлов — о Нино в «Зените: «Опытный, был капитаном «Флуминенсе», играл с Клаудиньо»