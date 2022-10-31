Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:00

Какие позиции в «Зените» проседают? Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Новости

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» обозначил слабые позиции в составе «Зенита».

— «Зенит» наиграл на победу в матче с «Краснодаром», во втором тайме смотрелся лучше, создал немало моментов. Но до перерыва была равная игра, отрезками инициативой владели хозяева.

В составе «быков» я бы отметил Кривцова. Как прогрессирует этот парень! Настоящий боец. Хорош и впереди, и сзади, способен отдать остроумную передачу. Сейчас он радует глаз. Молодец. Да и в целом «Краснодар» верен своей философии, играет в пас, в атаку.

Питерцы, конечно, могли, и раньше открывать счет. У Сергеева был отличный момент. Но пока Ивану все же не хватает филигранности. Если играешь за «Зенит», надо уметь забивать в таких ситуациях. В общем, ему есть куда расти. Пока он балансирует. Иногда действует как настоящий профессионал, а порой как любитель.

Понятно, что проседает позиция центрального защитника. Алип не убедил, да заменивший его Чистяков не слишком-то надежен. От них не исходит уверенности. И в подыгрыше они, увы, не помощники. Вот Родригао — это, бесспорно, усиление обороны сине-бело-голубых.

Караваеву надо что-то делать, пора разнообразить свою игру впереди. Уж слишком читаются его ходы при подключении в атаку. Нет изюминки. Ему и Адамову надо стремиться играть в одно касание.

Шамар Николсон, Александр Соболев и&nbsp;Квинси Промес празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Торпедо&raquo;. «Спартак» — конкурент «Зенита». А ведь еще Мозес поправится. Игрочище!" Орлов — об итогах первого круга и чемпионской гонке

После 15 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 39 очками.

РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная Боснии по футболу отказалась играть с Россией из-за давления лидеров и исполкома
Пошла против МОК и победила: темнокожая легкоатлетка носит маски Халка и Джокера
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Джикия назвал Соболева лучшим нападающим страны

Соболев отметил, что хотел бы выступать в одном из пяти лучших чемпионатов Европы