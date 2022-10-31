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Сегодня, 20:15

Орлов: «Малком и Вендел показывают всем питерцам, как надо пахать, чтобы попасть в основу «Зенита»

Орлов оценил игру Малкома и Вендела в матче против «Краснодара»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру бразильских футболистов «Зенита» в матче 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:0).

— Клаудиньо еще не набрал свою оптимальную форму. До сих пор не восстановился после своих травм. Да, сейчас не похож на себя прошлогоднего. Уровень все равно виден.

А вот Малком — трудяга! Двигатель машины. Как и Вендел. Эти ребята показывают всем петербуржцам, сколько нужно бегать и пахать, чтобы пробиться в основу «Зенита»! Ведь те, кто выходит на замену, так не перемещаются по полю. Нет! А бразильцы всегда там, где мяч. Словно притягивают его.

У того же Мостового был такой великолепный момент. Дальний угол был открыт — направляй мяч туда, и все. А он пробил со всей силы — попал в защитника... Не тонко. Андрей здорово сместился, подготовил себе удар, а дальше... Хитрости не хватило! В этом и заключается класс. Хотя все признают его способности, данные. Мостовой работает над собой.

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Малком Филипе (Малком)
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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