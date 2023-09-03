Орлов: «Это был пока лучший матч Марио за «Зенит»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру защитника «Зенита» Марио Фернандеса в матче с ЦСКА.

«Зенит» превосходил ЦСКА. Хозяева жестко, порой грубо действовали против бразильцев — Вендела, Клаудиньо. Судья держал матч под контролем, но в концовке все-таки упустил бразды правления. Эта потасовка... Думаю, ничья устроила обе команды. Я ждал от армейцев большей агрессии впереди. При этом ЦСКА понравился своей заряженностью на борьбу на каждом участке поля. Тактически в принципе москвичи действовали довольно грамотно. При этом в первом тайме Фернандес имел два отличных момента, опережая защитников в борьбе. Акинфеев спас. Поэтому его, наверное, справедливо и признали лучшим игроком встречи. Марио, конечно, не испытывал проблем с настроем на ЦСКА. Был активен, проделал большой объем работы на фланге! Это был пока его лучший матч в составе «Зенита», — сказал Орлов «СЭ».

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.