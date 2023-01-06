Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил переход защитника Деяна Ловрена в «Лион».

— Уход Ловрена — большая потеря для «Зенита»?

— Прежде всего нужно поблагодарить Деяна за его вклад в успехи «Зенита» последних лет. Он провел здесь хорошие годы. Своей игрой на чемпионате мира привлек к себе внимание «Лиона». Желаю ему удачи во Франции. Не забывайте о том, что Ловрен представлял РПЛ и «Зенит» на ЧМ, с хорватами завоевал медали. Это приличный пиар для питерской команды. Приятная история.

— Но как теперь быть «Зениту»?

— Я никакой катастрофы не вижу. Во-первых, работа по поиску центрального защитника уже ведется. Во-вторых, разгрузилась зарплатная ведомость. Возможно, будет приобретен молодой игрок. И даже не один. Посмотрим. Думаю, «Зенит» был в какой-то степени готов к такому повороту событий.

— Разве?

— Не случайно же Алипа подписали еще по ходу чемпионата мира. У меня тогда уже мелькнула мысль: значит, кто-то может уйти? Так и получилось. Остался Родригао. Теперь на нем будет держаться оборона. Есть Алип, Чистяков. Семак, как я понимаю, обозначил желание приобрести еще защитника. Ну и нужен еще и нападающий. На мой взгляд, «Зениту» надо усилить эти две позиции.

2 января стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.