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Сегодня, 16:51

Орлов: «Промес выпадает при высоком темпе игры. Ему надо заставить себя много тренироваться»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов оценил уровень игры нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес — хороший игрок, но он один из хулиганов в том самом матче с «Зенитом», после которого его не наказали. При этом я отделяю одно от другого. Тот же самый Паредес, о котором я говорю как об очень грязном игроке, футболист на самом деле хороший — мастер передач и стандартов.

Промес — хороший игрок, повторюсь, но когда начинается высокий темп, он выпадает из игры. В этот подготовительный период, ему надо заставить себя много тренироваться, для того, чтобы быть физически хорошо подготовленным. А так, он все умеет делать. Но главное — физическая готовность», — приводит слова Орлова Sport24.

Промес выиграл в голосовании «СЭ» за звание лучшего футболиста РПЛ в 2022 году. В этом сезоне 31-летний голландец провел 16 матчей в чемпионате России, забил 14 голов и отметился 6 результативными передачами.

Источник: Sport24
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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