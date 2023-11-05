Орлов: «Лучший тренер месяца в РПЛ — Ташуев»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отдал должное работе Сергея Ташуева в «Факеле».

— Питер пока вышел на первое место, но каких-то глобальных выводов делать не стоит. В следующем туре нас ждет, наверное, главный матч осени — «Зенит» — «Краснодар».

Команда Семака набирает обороты. Но нельзя не сказать и про «Факел». Вы же знаете, что в нашей программе «Футбольная столица» мы проводим опрос среди мэтров тренерского цеха — Валерия Газзаева, Юрия Семина и Валерия Непомнящего. Так вот в октябре они единогласно назвали лучшим тренером месяца в РПЛ Сергея Ташуева. Как преобразовалась команда при нем! По словам Газзаева, воронежцы просто раздавили «Спартак» по всем параметрам, по всем компонентам. В трудных условиях проявляется характер, самоотдача. При Ташуеве «Факел» гораздо острее в завершающей стадии, точнее и конкретнее, — сказал Орлов «СЭ».