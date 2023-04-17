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Сегодня, 10:15

Орлов: «У «Ростова» ровная команда. Видна рука Карпина»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов отдал должное «Ростову» после матча с «Зенитом» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

«У «Ростова» ровная команда. Видна рука Карпина. Очень качественная работа тренера. Молодец! Чувствуется его режиссура. Раньше мне казалось, что дончане играют как-то эпизодами, отрезками. Но сегодня они действовали в одном ключе все 90 минут. Системно. Осипенко прекрасно руководил обороной!

В «Ростове» хватает молодых ребят. Но как они бились против «Зенита! А без страсти не бывает футбола.

Со стратегической точки зрения «Зенит» добился неплохого результата. Не исключаю, что все может решиться 7 мая, когда питерцы сыграют со «Спартаком». Хотя все может решиться и раньше", — сказал Орлов «СЭ».

Лидер этого сезона РПЛ «Зенит» сохранил 9-очковое преимущество над «Ростовом», идущим на второй строчке в турнирной таблице.

Валерий Карпин. «Карпин молодец. Никто так хорошо не играл против «Зенита». Мнение Орлова
Валерий Карпин
ФК Зенит
ФК Ростов
Геннадий Орлов
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