Орлов: «У «Ростова» ровная команда. Видна рука Карпина»

Комментатор Геннадий Орлов отдал должное «Ростову» после матча с «Зенитом» (0:0) в 23-м туре РПЛ.

«У «Ростова» ровная команда. Видна рука Карпина. Очень качественная работа тренера. Молодец! Чувствуется его режиссура. Раньше мне казалось, что дончане играют как-то эпизодами, отрезками. Но сегодня они действовали в одном ключе все 90 минут. Системно. Осипенко прекрасно руководил обороной!

В «Ростове» хватает молодых ребят. Но как они бились против «Зенита! А без страсти не бывает футбола.

Со стратегической точки зрения «Зенит» добился неплохого результата. Не исключаю, что все может решиться 7 мая, когда питерцы сыграют со «Спартаком». Хотя все может решиться и раньше", — сказал Орлов «СЭ».

Лидер этого сезона РПЛ «Зенит» сохранил 9-очковое преимущество над «Ростовом», идущим на второй строчке в турнирной таблице.