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Геннадий Орлов: «Не хочу советовать Дзюбе завершать карьеру. Зачем злорадствовать?»

Орлов поделился мнением о будущем Дзюбы
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о будущем Артема Дзюбы. Орлов не готов ответить на вопрос, где форвард продолжит свою игровую карьеру.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

— Где продолжит карьеру Дзюба?

— Для меня это вопрос без ответа.

— Некоторые советуют ему завершить карьеру.

— Я такой совет Дзюбе давать не буду. Пусть он сам решает. Вся штука в том, что я не знаю, в какой он сейчас форме. Он же где-то тренируется. Писали, что у него есть вариант в Турции. Не знаю... Все зависит от его физических кондиций. Я давно его не видел в деле. А так... Зачем злорадствовать и говорить что-то за глаза? Могу ему только пожелать успеха. Если Артем хочет и дальше играть, все зависит только от него. Пусть доказывает, что еще не сказал своего последнего слова в футболе. Уровень-то у него был высокий. Сможет ли он вновь выглядеть так же хорошо, как в свои лучшие годы? Это вопрос...

Ранее сообщалось об интересе турецкого клуба «Сивасспор» к российскому форварду. Помощник президента команды Орай Отякмаз заявил, что агенты Дзюбы предложили его и клуб проверяет игрока.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
Футбол
Геннадий Орлов
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