Орлов о Гогниеве: «Он цивилизованный и культурный человек в кавычках»

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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о назначении Спартака Гогниева на должность главного тренера «Химок».
«Он сейчас себя полностью показал. Он — цивилизованный и культурный человек в кавычках. Как может быть такой главный тренер? Как он вообще может работать в футболе? Лобановский, Аркадьев и многие другие были очень образованными людьми. Они были образцом поведения. Гогниев не может управлять эмоциями, а как он тогда может управлять командой? А уровень эрудиции и знаний у него», — цитирует Орлова «Спорт день за днем».
После первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6) Гогниев получил красную карточку за споры с главным судьей встречи Яном Бобровским. Специалист досматривал игру на трибунах и эмоционально отреагировал на гол форварда химчан Ильи Садыгова с пенальти на 90+3-й минуте.
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Основные источники исследования