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Орлов: «Спартаку» надо по-другому относиться к Зиньковскому. Иначе он может повторить путь Глушенкова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Футболист "Спартака" Антон Зиньковский.
Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Спартака» над «Краснодаром» (4:3) в 24-м туре РПЛ.

— В первом тайме все спартаковцы сыграли блекло. Сработали замены Абаскаля. Промес подтвердил свой уровень. Он резок, техничен. Здорово все исполнил в эпизоде с победным голом. В этом плане он меня не удивил. Однако голландец играет рывками, эпизодами. Ему не хватает сил держать темп все 90 минут. Да даже против «Краснодара» голландец вышел на замену и сначала был незаметен. Потом вспыхнул, забил.

У меня есть вопрос к Абаскалю. Почему Зиньковский в последних четырех турах выходит только на замену? Чем он хуже конкурентов по своим качествам? Того же Игнатова, например?

Парень вышел на 65-й минуте, забил, пусть и не без помощи рикошета. Отдал результативную передачу. Разве не убедил? Да и вообще с его появлением гораздо острее стал действовать «Спартак» впереди. Он явно выделялся. Почему в «Спартаке» так относятся к Зиньковскому? Вы читали интервью Глушенкова? Чувствуется его обида, так как в составе красно-белых им, по его выражению, затыкали дыры. Он ушел и как раскрылся? Сначала в «Крыльях», а сейчас является одним из лидеров «Локо».

У Зиньковского светлая футбольная голова. Светлая! Он сейчас реально прибавил, а в него не верят... В «Спартаке» надо по-другому относиться к таким футболистам, иначе теоретически Антон может повторить путь Глушенкова.

В этом сезоне Зиньковский провел 31 матч за «Спартак», забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Полное интервью Геннадия Орлова «СЭ» здесь

Антон Зиньковский
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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