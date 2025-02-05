Орлов — о Луисе Энрике: «Понравился, игрок стартового состава. Крепко стоит на ногах»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру новичка «Зенита», нападающего Луиса Энрике в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ с ЦСКА (2:2, пенальти 4:1).

«Конечно, пока преждевременно делать какие-то глобальные выводы. Но, мне кажется, все у «Зенита» идет по плану. Понравились новички. По Луису Энрике сразу видно, что это игрок стартового состава. Самостоятельная фигура. Может и обыграть один в один, и пробить. Способен создавать остроту. Крепко стоит на ногах. Удачно вышел на замену Ваня Дркушич. Произвел приятное впечатление. Добавил солидности обороне сине-бело-голубых», — сказал «СЭ» Орлов.

Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе. Контракт 24-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон.