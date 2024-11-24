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Сегодня, 10:30

Орлов о победе «Спартака» над «Локомотивом»: «Угальде немного повезло. Но я рад за него»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» объяснил, в чем «Спартак» превзошел «Локомотив» в дерби в рамках 16-го тура РПЛ (5:2).

— Дерби «Спартак» — «Локомотив» — настоящий праздник голов. Зрители получили удовольствие. Нужно признать, что Станкович выстроил игру красно-белых в атаке. А вот в обороне... Как были проблемы, так и остались. Что и показало начало второго тайма. Но счет на табло. Спартаковцы превзошли железнодорожников в настрое. Вышли на поле с диким желанием победить! С горящими глазами! Потому и превосходили подопечных Галактионова в движении, до перерыва забили аж три мяча. «Локо» мне показался каким-то поблекшим. Но мы, в принципе, и предполагали, что молодая команда не застрахована от спадов. Нестабильность. Явно не лучший матч в исполнении Батракова, которого много хвалили.

Виртуозная игра Угальде? Он в принципе вышел на определенный уровень, адаптировался. Сегодня ему, возможно, немного повезло. Но четыре мяча в одной встрече дорогого стоит! Да еще и передачу голевую отдал. Рад за него! Хорошее приобретение москвичей.

После победы над железнодорожниками «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 балл. «Локомотив» с 34 очками сохранил третью строчку.

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Педро, защитник &laquo;Оренбурга&raquo; Матиас Перес и&nbsp;нападающий &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев. «Сравните Угальде и Соболева! Зачем Семак выпускает Александра в старте?» Орлов — о победах «Спартака» и «Зенита»

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ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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2 Краснодар 16 34-9 38
3 Локомотив 16 32-23 34
4 Спартак 16 30-14 31
5 Динамо 15 31-17 30
6 ЦСКА 16 25-12 27
7 Рубин 16 20-22 22
8 Ростов 16 22-27 20
9 Акрон 16 19-33 16
10 Пари НН 15 15-27 15
11 Динамо Мх 15 9-14 15
12 Химки 16 18-30 13
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09.11 14:00
Локомотив
Факел
2
1
09.11 16:30
Динамо Мх
Оренбург
2
1
09.11 19:00
Ростов
Химки
3
1
09.11 19:30
Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
10.11 13:00
Крылья Советов
ЦСКА
1
2
10.11 15:15
Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
Зенит
1
2
10.11 19:45
Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
3
0
23.11 12:00
Оренбург
Зенит
0
1
23.11 14:15
ЦСКА
Ростов
1
2
23.11 16:30
Химки
Краснодар
2
2
23.11 18:00
Спартак
Локомотив
5
2
24.11 14:00
Крылья Советов
Ахмат
-
-
24.11 16:30
Факел
Динамо
-
-
24.11 19:00
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх
-
-
30.11 14:00
Акрон
Оренбург
-
-
30.11 16:30
ЦСКА
Рубин
-
-
30.11 19:00
Ростов
Пари Нижний Новгород
-
-
01.12 14:00
Локомотив
Химки
-
-
01.12 16:30
Зенит
Крылья Советов
-
-
01.12 19:00
Динамо Мх
Факел
-
-
01.12 19:30
Краснодар
Спартак
-
-
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Ахмат
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-
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07.12 14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
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-
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Зенит
Акрон
-
-
07.12 16:30
Ростов
Крылья Советов
-
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07.12 19:00
Динамо Мх
Рубин
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-
08.12 14:00
Динамо
Химки
-
-
08.12 16:30
Факел
ЦСКА
-
-
08.12 19:00
Ахмат
Оренбург
-
-
08.12 19:30
Краснодар
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Зенит
ЦСКА
-
-
28.02 00:00
Спартак
Оренбург
-
-
28.02 00:00
Ростов
Динамо
-
-
28.02 00:00
Краснодар
Крылья Советов
-
-
28.02 00:00
Ахмат
Рубин
-
-
28.02 00:00
Пари Нижний Новгород
Акрон
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Динамо Мх
Локомотив
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-
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07.03 00:00
ЦСКА
Химки
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07.03 00:00
Динамо
Динамо
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-
07.03 00:00
Локомотив
Ахмат
-
-
07.03 00:00
Факел
Зенит
-
-
07.03 00:00
Рубин
Спартак
-
-
07.03 00:00
Пари Нижний Новгород
Краснодар
-
-
07.03 00:00
Оренбург
Ростов
-
-
14.03 00:00
Спартак
Зенит
-
-
14.03 00:00
Ростов
Краснодар
-
-
14.03 00:00
Локомотив
Динамо
-
-
14.03 00:00
Рубин
Пари Нижний Новгород
-
-
14.03 00:00
Оренбург
Факел
-
-
14.03 00:00
Динамо Мх
Крылья Советов
-
-
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Акрон
ЦСКА
-
-
14.03 00:00
Химки
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Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
И Г

Манфред Угальде

Спартак

 		16 12

Алексей Батраков

Локомотив

 		15 10

Джон Кордоба

Краснодар

 		12 8
Статистика / Бомбардиры
И П

Маркус Вендел

Зенит

 		13 8

Бителло

Динамо

 		13 6

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 		14 6
Статистика / Ассистенты
И Г+П

Алексей Батраков

Локомотив

 		15 16 (10+6)

Манфред Угальде

Спартак

 		16 14 (12+2)

Джон Кордоба

Краснодар

 		12 11 (8+3)
Статистика / Гол+Пас

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