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РПЛ

Сегодня, 21:20

Орлов: «У «Зенита» спад? Напротив, команда Семака на ходу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» покритиковал форварда «Зенита» Матео Кассьерру за матч против ЦСКА (1:1).

— Кассьерра выпал из игры. Минут 20 его вообще не было видно. Да, армейцы действовали против него плотно. Все равно надо было искать варианты, предлагать себя! Сегодня его КПД невысокий. Семак выпустил в пару к Кассьерре Мантуана. По словам главного тренера сине-бело-голубых, Сергеев почувствовал небольшое недомогание, поэтому и остался в запасе. Мантауну матч, откровенно говоря, не удался. Он еще все-таки несостоявшийся футболист. Порой допускает действительно детские ошибки. Это пока молодежный футбол. Нужно время, чтобы бразилец окреп, повзрослел. Пока еще есть недостатки.

К Венделу и Кладуиньо особых вопросов нет. Как и к Дугласу Сантосу, который сравнял счет. Сыграли в принципе на уровне. Я бы точно не говорил о каком-то спаде «Зенита». Команда Семака на ходу бежит! С движением все в порядке. Немного Мостовой не вписывается. Но начало сезона получилось для Андрея скомканным. Простудился. Потом травма. Не набрал кондиций. Как-то ему не везет. Считаю, «Зениту» еще нужен один нападающий. Малком же ушел — надо найти ему замену.

Что касается ЦСКА, то впечатлил Заболотный. Своей неустанной, потрясающей борьбой. Антон просто затерроризировал защитников. Все время их напрягал. Молодец. Сильный матч в его исполнении. Ну и гол забил. Подкараулил ошибку, — сказал Орлов «СЭ».

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.

Матео Кассьерра
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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