Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:00

Орлов — о результатах «Зенита»: «В последних турах Семак потерял управление командой»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Геннадий Орлов.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал об игровых проблемах «Зенита».

«Многие полагали, что после неудачи в матче с «Крыльями» (2:3) футболисты «Зенита» выйдут на игру с «Акроном» (1:2) с должным настроем. Странное дело... Я-то думал, что питерцы наберут в двух последних турах шесть очков и оторвутся от конкурентов. Но-что-то внутри команды сломалось. Это психологическая история.

Как можно пропустить пять мячей в двух встречах на своем поле?! Что делали защитники? Что происходило с Нино, с Родригао? Где концентрация? «Зенит» сейчас явно испытывает проблемы с организацией игры. Ребята, вы же на контрактах. Их надо отрабатывать! Как же так?

И вопросы ведь не только к обороне. Что опять с Клаудиньо? Мы его критикуем, журим. Но он играет все хуже и хуже... Никакого прогресса. Значит, тренеры не могут до него достучаться.

Сергей Богданыч Семак все держит в себе, не показывает свои эмоции. Но ясно же, что в последних двух турах он потерял управление командой. Пропал этот контакт: тренер — игроки. И, как говорится, счет на табло. Неудовлетворительные результаты», — сказал Орлов «СЭ».

Вильмар Барриос. «Уровень держит только Барриос. Про Соболева больше даже ничего не хочу говорить...» Орлов — о проблемах «Зенита»

«Зенит» (39 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Сергея Семака по дополнительным показателям уступает «Краснодару».

16
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Читайте также
«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в РПЛ
Суд отказал в изъятии земель в поселке «Сады Майендорф» в Барвихе
В «Ростехе» заявили об использовании ВС РФ ракеты «Изделие-305» в зоне СВО
Почему у «Зенита» мало шансов на чемпионство в этом сезоне
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Материалы сюжета РПЛ, 18-й тур: «Краснодар» — «Локомотив» и другие матчи
Орлов: «Видели пас Мостового Соболеву? Как будто булыжник швырнул!»
Геннадий Орлов назвал одного игрока «Зенита», который не сбавил в этом сезоне
Орлов: «Семак же говорил, что Соболев ему нужен для игры в навал. Вы все видели...»
«Уровень держит только Барриос. Про Соболева больше даже ничего не хочу говорить...» Орлов — о проблемах «Зенита»
Шансы «Спартака» на чемпионство за месяц выросли в 17 раз! А у «Зенита» они ниже, чем прошлой зимой
Генич — о голе Дзюбы в ворота «Зенита»: «Ничего сверхъестественного»
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Геннадий Орлов назвал одного игрока «Зенита», который не сбавил в этом сезоне
Футболисты ЦСКА проведут зимние сборы в ОАЭ и Турции
Орлов: «Семак же говорил, что Соболев ему нужен для игры в навал. Вы все видели...»
«Уровень держит только Барриос. Про Соболева больше даже ничего не хочу говорить...» Орлов — о проблемах «Зенита»
Мусаев опроверг слухи об интересе к Сперцяну со стороны «ПСЖ»
Шансы «Спартака» на чемпионство за месяц выросли в 17 раз! А у «Зенита» они ниже, чем прошлой зимой
Сегодня
Вчера
Неделя