Орлов пояснил, в чем Малком превосходит Промеса

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сравнил нападающего «Зенита» Малкома и атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

— Выиграет ли Малком гонку бомбардиров у Промеса? Дистанция еще длинная. Но, мне кажется, моментов у бразильца за матч чуть побольше. От реализации зависит. В принципе, они похожи — по КПД, по вкладу в результат. Однако есть и отличие. Промес так в обороне не отрабатывает, как это делает Малком.

В этом сезоне на счету Промеса 19 матчей за «Спартак», 15 голов и 7 результативных передач во всех турнирах.

У Малкома — 19 матчей, 12 голов и 7 результативных передач.