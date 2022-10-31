Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:30

Орлов пояснил, в чем Малком превосходит Промеса

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Новости

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сравнил нападающего «Зенита» Малкома и атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

— Выиграет ли Малком гонку бомбардиров у Промеса? Дистанция еще длинная. Но, мне кажется, моментов у бразильца за матч чуть побольше. От реализации зависит. В принципе, они похожи — по КПД, по вкладу в результат. Однако есть и отличие. Промес так в обороне не отрабатывает, как это делает Малком.

Шамар Николсон, Александр Соболев и&nbsp;Квинси Промес празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Торпедо&raquo;. «Спартак» — конкурент «Зенита». А ведь еще Мозес поправится. Игрочище!" Орлов — об итогах первого круга и чемпионской гонке

В этом сезоне на счету Промеса 19 матчей за «Спартак», 15 голов и 7 результативных передач во всех турнирах.

У Малкома — 19 матчей, 12 голов и 7 результативных передач.

Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная Боснии по футболу отказалась играть с Россией из-за давления лидеров и исполкома
Пошла против МОК и победила: темнокожая легкоатлетка носит маски Халка и Джокера
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Орлов: «Малком и Вендел показывают всем питерцам, как надо пахать, чтобы попасть в основу «Зенита»
Шишкин: «Я бы на месте Абаскаля задался бы вопросом, почему команда подошла к матчу с «Торпедо» в таком состоянии»
«Спартак» — конкурент «Зенита». А ведь еще Мозес поправится. Игрочище!» Орлов — об итогах первого круга и чемпионской гонке
Экс-игрок «Рубина» Чижек: «Бердыев — отличный тренер, очень сильный стратег»
Лепехин: «Я понимал, что «Зенит» явный фаворит нашего чемпионата, первый круг это подтвердил»
Булыкин не поддержал идею проведения товарищеского матча сборной России с командой легионеров РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Орлов: «Малком и Вендел показывают всем питерцам, как надо пахать, чтобы попасть в основу «Зенита»

«Динамо» рассматривает возможность возвращения Моро нынешней зимой