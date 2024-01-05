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Сегодня, 14:15

Орлов — о Нино в «Зените: «Опытный, был капитаном «Флуминенсе», играл с Клаудиньо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал «СЭ» последние трансферные новости, связанные с «Зенитом».

— Начнем с Ренана. Почему у него пока не получилось в «Зените», который отдал его в аренду? Парень, безусловно, способный, с задатками. Именно поэтому питерский клуб его не продал, а будет следить за ним в Бразилии. Но «Зениту» нужен защитник, который сразу стал бы лидером обороны. Вот этих качеств Ренану не хватило. Сейчас он еще не может быть ведущим защитником команды.

Нино — это уже все-таки другой уровень. Более опытный футболист, ментально готовый к решению серьезных задач. Выходил в составе «Флуминенсе» с капитанской повязкой, играл в олимпийской сборной Бразилии вместе с Малкомом и Клаудиньо. Все эти факторы, конечно, учитывались, когда «Зенит» приглашал футболиста. Так что тут все логично, — сказал Орлов «СЭ».

Артур. «Зенит» опять критикуют за ставку на бразильцев? Разве Мостовому и Круговому не дают шансов?" Орлов — о Нино, Педро и Ахметове
ФК Зенит
Геннадий Орлов
Нино (Зенит)
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