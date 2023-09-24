Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал «СЭ» реплику нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после матча с «Зенитом». Форварда спросили, помирился ли он с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, на что журналисты получили неожиданный ответ: «А кто это?»

— Что тут сказать. Это на совести Дзюбы. Мягко говоря, не джентельмен. Дзюба — есть Дзюба. Хочется говорить о нем как о футболисте, о том, что он делает на поле. Когда он играет хорошо, мы его хвалим. У него есть достижения в спорте. А вот это вот все... Мат, участие в шоу... Не знаю. Мне иногда кажется, что он остался в школе. Так вести себя, так говорить. Уровень 10-го класса, ей богу. Есть ли у него основания быть обиженным на Семака? Да пусть обижается на весь мир! Мне страшно представить, что с ним будет, когда он закончит карьеру! Что он тогда будет говорить? С годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит. Ну что поделать, — сказал Орлов «СЭ».

В апреле Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура прошлого чемпионата в Москве, когда «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1. После финального свистка тренер пошел в сторону футболиста, а бывший игрок «Зенита» прошел мимо, не посмотрев на главного тренера питерцев.

Тогда, по словам Дзюбы, он не увидел Семака. Тренер прокомментировал тот эпизод словами «Ничего страшного. Устал, наверное».