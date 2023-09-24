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Орлов — словах Дзюбы про Семака: «С годами люди мудреют. Но тут... Уровень школьника»

Орлов раскритиковал Дзюбу за слова о Семаке
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал «СЭ» реплику нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы после матча с «Зенитом». Форварда спросили, помирился ли он с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, на что журналисты получили неожиданный ответ: «А кто это?»

— Что тут сказать. Это на совести Дзюбы. Мягко говоря, не джентельмен. Дзюба — есть Дзюба. Хочется говорить о нем как о футболисте, о том, что он делает на поле. Когда он играет хорошо, мы его хвалим. У него есть достижения в спорте. А вот это вот все... Мат, участие в шоу... Не знаю. Мне иногда кажется, что он остался в школе. Так вести себя, так говорить. Уровень 10-го класса, ей богу. Есть ли у него основания быть обиженным на Семака? Да пусть обижается на весь мир! Мне страшно представить, что с ним будет, когда он закончит карьеру! Что он тогда будет говорить? С годами человек вообще-то мудреет. Но здесь, увы, ничего не происходит. Ну что поделать, — сказал Орлов «СЭ».

В апреле Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура прошлого чемпионата в Москве, когда «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1. После финального свистка тренер пошел в сторону футболиста, а бывший игрок «Зенита» прошел мимо, не посмотрев на главного тренера питерцев.

Тогда, по словам Дзюбы, он не увидел Семака. Тренер прокомментировал тот эпизод словами «Ничего страшного. Устал, наверное».

Артем Дзюба
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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