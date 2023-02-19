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Сегодня, 14:54

Орлов: «Мамаев замкнутый парень, весь в себе. Поэтому и не раскрылся его талант»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает о завершившем карьеру российском полузащитнике Павле Мамаеве.

«Я видел Мамаева, когда он только начинал. Он был способный. Но, видимо, у него сложности с характером. Он оказался не коммуникабельным. В ЦСКА никак не мог найти общий язык. В игровых видах спорта надо, чтобы спортсмен был общительным и коммуникабельным. А Мамаев замкнутый парень, весь в себе. Поэтому и не раскрылся его талант.

Посмотрите на Месси — он всегда улыбается, со всеми в хороших отношениях. Может, поэтому он и стал тем, кем стал. Месси — образец. Он вместил в себя то, что должно быть в настоящем спортсмене», — приводит Sport24 слова Орлова.

Последним клубом 34-летнего футболиста были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.

 

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-19-orlov-o-mamayeve-nekommunikabelnyy-zamknutyy-paren-poetomu-yego-talant-i-ne-raskrylsya
Павел Мамаев
Футбол
Геннадий Орлов
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