Орлов: «А если представить, что Семак пригласит Аршавина в тренерский штаб «Зенита»?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» допустил, что Андрей Аршавин помог бы Сергею Семаку, если бы вошел в тренерский штаб «Зенита».

«С удовольствием слушаю аналитику Аршавина. Андрей великолепно разбирается в футболе. Правда, наверное, в тренеры не пойдет. Но, если все же представить, что Семак позовет его в свой штаб (это так, фантазия), это стало бы укреплением тренерской мысли. Да, у Андрея, наверное, не самый простой характер. Но у Аршавина современный взгляд на футбол, он мог бы помочь. А что советуют Семаку его нынешние ассистенты, я не знаю. Видно, что Сергею Богданычу особо никто не помогает... Я готов повторить: в последних турах Семак потерял управление командой! Как можно было дома пропустить пять мячей?! От «Крыльев» и «Акрона!» Пять голов! Как такое могло произойти...», — сказал Орлов «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место в таблице, уступая «Краснодару» (39) по дополнительным показателям.

Аршавин является членом правления петербургского клуба с июля 2023 года.