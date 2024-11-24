Орлов о матче «Оренбург» — «Зенит»: «Марина можно было удалять еще в первом тайме! Педро порвали лицо!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил мнение, что футболисты «Оренбурга» слишком грубо играли против игроков «Зенита» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.

— Борьбы в этом матче действительно хватало. А точнее — грубости со стороны хозяев! Ну что творил Марин?! Его можно было удалять еще в первом тайме. Он все время специально цеплял футболистов «Зенита». Умышленно! А Карасев почему-то не реагировал. Бедный Педро! Ему порвали лицо! Порвали! Молодого бразильца выключили из игры... Ну как же так?! В кровь разбить лицо... Хозяева устроили за ним настоящую атаку. Да и не только за ним. В момент приема мяча — сразу удар по ноге. Моментальный фол! Такая вот тактика. Коваленко в итоге удалили. Он слишком хотел проявить себя против своей бывшей команды. А в итоге подвел «Оренбург».

При этом хозяевам нужно отдать должное. Они были близки к тому, чтобы набрать очки в матче против чемпиона страны. Воспользовались просчетами тренерского штаба сине-бело-голубых. И вот тут мы опять подходим к фигуре Соболева...

После 16 туров РПЛ «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (8 баллов) располагается на последней позиции.