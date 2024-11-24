Сегодня, 10:15
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил мнение, что футболисты «Оренбурга» слишком грубо играли против игроков «Зенита» (0:1) в матче 16-го тура РПЛ.
— Борьбы в этом матче действительно хватало. А точнее — грубости со стороны хозяев! Ну что творил Марин?! Его можно было удалять еще в первом тайме. Он все время специально цеплял футболистов «Зенита». Умышленно! А Карасев почему-то не реагировал. Бедный Педро! Ему порвали лицо! Порвали! Молодого бразильца выключили из игры... Ну как же так?! В кровь разбить лицо... Хозяева устроили за ним настоящую атаку. Да и не только за ним. В момент приема мяча — сразу удар по ноге. Моментальный фол! Такая вот тактика. Коваленко в итоге удалили. Он слишком хотел проявить себя против своей бывшей команды. А в итоге подвел «Оренбург».
При этом хозяевам нужно отдать должное. Они были близки к тому, чтобы набрать очки в матче против чемпиона страны. Воспользовались просчетами тренерского штаба сине-бело-голубых. И вот тут мы опять подходим к фигуре Соболева...
После 16 туров РПЛ «Зенит» с 39 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» (8 баллов) располагается на последней позиции.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|15
|31-17
|30
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Химки
|16
|18-30
|13
|13
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)