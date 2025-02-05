Орлов — о Венделе: «Не понимаю разговоров о его отпускном настроении. Все будет в порядке»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выразил уверенность, что весной полузащитник «Зенита» Вендел не будет валять дурака.

«Не понимаю всех этих разговоров про отпускное настроение у Вендела. Он в итоге вчера разбегался, вывел Лусиано один на один с Торопом. Да все с ним будет в порядке. Не надо за него волноваться. Вот вспоминают, что бразилец когда-то опоздал на сбор команды. А вы помните, какой потом отрезок он выдал в сезоне? Вендел — профессионал. Летом переходит в другой клуб. Ему сейчас надо держать себя в тонусе. За ним же пристально следят в Бразилии», — заявил «СЭ» Орлов.

В нынешнем сезоне РПЛ 27-летний Вендел принял участие в 15 матчах за «Зенит», отметившись одним голом.