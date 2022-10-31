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Сегодня, 21:00

Орлов: «Семин должен отвечать в «Локомотиве» за трансферы»

Орлов считает, что Семин должен отвечать за трансферы в «Локомотиве»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов уверен: Юрий Семин должен получить должность в «Локомотиве».

— При Федорове, Пашинине, Лоськове видна положительная динамика. Команда начинает оживать, оказывать сопротивление тому же ЦСКА, — сказал Орлов в интервью «СЭ». — Разве можно сравнить с командой, которая была при немцах?

Но что делать дальше? Кого назначить главным тренером? Мое мнение такое. Юрий Семин должен заведовать в клубе спортивным блоком. Быть, скажем так, вице-президентом, входить в совет директоров. Он должен курировать и контролировать кадры, следить за резервом. Тогда не будет странных игроков, чьих-то креатур. Мы не увидим в составе того же Едвая.

Все станет гораздо прозрачнее. Для Семина честь дороже денег! Для него «Локомотив» — это не пустой звук. Он живая легенда клуба. Так дайте ему эту должность! Он сделает все, чтобы быть полезным. Ведь Аршавин сейчас в «Зените» отвечает за резерв. Он своим авторитетом, регалиями завоевал такое право. Беспроигрышный вариант.

Если помните, Семин был категорически против перехода Хвичи из «Локомотива» в «Рубин». Не понимал, как можно было отпустить такого таланта, который сейчас сверкает в Италии. Просто кто-то хотел, видимо, заработать... Чтобы избежать таких провалов в дальнейшем, за трансферы должны отвечать профессионалы.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
Юрий Семин
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