Орлов — о матче «Зенит» — «Краснодар»: «Это тренерская победа Семака»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

«Понимаете, в чем вся штука. Эракович начал матч на месте левого центрального защитника. И как раз в этой зоне Кордоба его продавил. Так? А после перерыва Эракович ушел направо. Точной причины не знаю, но это дало свой эффект.

В остальном, если не брать изначальную позицию серба, все решения тренера Семака — на редкость стопроцентные попадания! И стартовый состав, и замены. Все по делу! И наконец-то мы увидели хорошее физическое состояние футболистов, движение на должном уровне. Тот же Вендел, которого мы в последнее время справедливо критиковали, проделал большой объем работы. Как он догнал Олусегуна в своей штрафной, отобрал мяч и сразу начал атаку. Здорово!

Так что Семак молодец! Это в том числе, конечно, его тренерская победа! Ну и игроки безукоризненно выполняли все его требования», — сказал Орлов.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на 2 очка.

Благодаря этой победе у команды Сергея Семака теперь преимущество над «быками» по личным встречам — в первом круге «Краснодар» одержал победу со счетом 2:0.