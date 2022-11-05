Орлов о зенитовце Чистякове: «Говорят, зимой он может перейти в «Ахмат»

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Комментатор Геннадий Орлов оценил игру защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).
— «Зенит» дома уступил «Ахмату». Первые минуты получились провальными. Две грубые ошибки. Сначала «отличился» Караваев, затем — Чистяков. Неслучайно же их довольно быстро заменили. Ребята вышли на поле не готовыми! Не знаю... Караваев же имеет игровую практику. Но как-то растерялся. А Чистяков психологически не готов что ли, не о том думает?
На первый взгляд сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитники мыслями уже не в «Зените». Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен (в частности, игровой практикой) в питерской команде. Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в «Ахмат».
В текущем сезоне 28-летний российский футболист провел 9 матчей за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 39 очками.
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