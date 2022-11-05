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Сегодня, 21:35

Орлов о зенитовце Чистякове: «Говорят, зимой он может перейти в «Ахмат»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов оценил игру защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова в матче 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

— «Зенит» дома уступил «Ахмату». Первые минуты получились провальными. Две грубые ошибки. Сначала «отличился» Караваев, затем — Чистяков. Неслучайно же их довольно быстро заменили. Ребята вышли на поле не готовыми! Не знаю... Караваев же имеет игровую практику. Но как-то растерялся. А Чистяков психологически не готов что ли, не о том думает?

На первый взгляд сложно объяснить детский ляп Чистякова, когда его накрыл Конате. С другой стороны, возможно, защитники мыслями уже не в «Зените». Ведь и его агент, и он сам давали понять, что футболист не всем доволен (в частности, игровой практикой) в питерской команде. Не исключено, что зимой Чистяков сменит клуб. Поговаривают, что он может перейти как раз-таки в «Ахмат».

В текущем сезоне 28-летний российский футболист провел 9 матчей за сине-бело-голубых и не отметился результативными действиями.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России по футболу с 39 очками.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
05 нояб, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Ахмат
Комментатор Геннадий Орлов высказался об&nbsp;игре Зелимхана Бакаева за &laquo;Зенит&raquo;. «Что в «Зените» делает Бакаев? А Соболев какой-то жестокий». Мнение Орлова

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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