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Сегодня, 21:32

Орлов: «Пиняев напоминает мне Аршавина»

Орлов сравнил полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева с Андреем Аршавиным
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Комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева.

«Пиняев по игре – уже лидер «Локомотива». Такого второго нет. В матче с «Краснодаром» он сделал замечательный проход и скрутил позвоночник защитнику. Тот не знал, что делать. Пиняев – способный парень. Он напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру. Как и Аршавин в свое время», – цитирует Орлова Sport24.

18-летний полузащитник в зимнее трансферное окно перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив». Он провел за железнодорожников 6 матчей, отметившись одним забитым мячом.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-21-orlov-pinyayev-napominayet-mne-arshavina-glavnoye-chtoby-prekrasnyye-slova-ne-vskruzhili-golovu
Андрей Аршавин
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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