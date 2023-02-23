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Геннадий Орлов: «Писарскому во второй части сезона будет непросто»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах нападающего «Крылья Советов» Владимира Писарского (Сычевого) во второй части сезона.

«Писарскому во второй части сезона будет непросто. Для начала ему надо попасть в основной состав команды, в которую он пришел. Партнеры, которые были у него в «Оренбурге», его знали, чувствовали, как он открывается. Привыкать к новой команде сложно. Да, у Писарского есть голевое чутье, но посмотрите на пример Агаларова. В прошлом сезоне он был лучшим бомбардиром, а в «Ахмате» пропал», — приводит Sport24 слова Орлова.

Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов» в зимнее трансферное окно. В матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Динамо» (2:1) нападающий забил дебютный гол за самарскую команду.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-23-orlov-pisarskomu-vo-vtoroy-chasti-sezona-budet-neprosto
Владимир Сычевой
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Геннадий Орлов
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