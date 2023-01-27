Орлов: «Кокорин и Смолов не раскрыли свой талант, им не достались хорошие тренеры»

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Комментатор Геннадий Орлов высказался о российских нападающих Федоре Смолове («Динамо») и Александре Кокорине («Арис»).
«Я ходил смотреть на Смолова и Кокорина, когда они еще играли за дубль «Динамо». Я восторгался! Они оба талантливые. Тогда они были перспективными. Способности к большому футболу у них были. Глядя на них был оптимизм. Но им не достались хорошие тренеры. Увы. Они не раскрыли свой талант. У них было видение поля, скорость, понимание игры, реакция, голевое чутье. С этим надо родиться», — приводит слова Орлова Sport24.
В текущем сезоне Кокорин провел 15 матчей в чемпионате Кипра за «Арис», забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. В составе команды футболист выступает на правах аренды.
В нынешнем сезоне Смолов сыграл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт 32-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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