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Орлов: «Кокорин и Смолов не раскрыли свой талант, им не достались хорошие тренеры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов высказался о российских нападающих Федоре Смолове («Динамо») и Александре Кокорине («Арис»).

«Я ходил смотреть на Смолова и Кокорина, когда они еще играли за дубль «Динамо». Я восторгался! Они оба талантливые. Тогда они были перспективными. Способности к большому футболу у них были. Глядя на них был оптимизм. Но им не достались хорошие тренеры. Увы. Они не раскрыли свой талант. У них было видение поля, скорость, понимание игры, реакция, голевое чутье. С этим надо родиться», — приводит слова Орлова Sport24.

В текущем сезоне Кокорин провел 15 матчей в чемпионате Кипра за «Арис», забил 7 голов и отдал 1 голевую передачу. В составе команды футболист выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне Смолов сыграл за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Контракт 32-летнего форварда с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: Sport24

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Основные источники исследования

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Бавария
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Ф1(-1.5)

22%

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ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Александр Кокорин
Федор Смолов
Геннадий Орлов
7
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