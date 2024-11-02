Губерниев назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак»: «Буду рад, если ошибусь»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему считает ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

«Я думаю, что у ЦСКА психологическое преимущество. Они более свободными подходят к этой игре, а «Спартак» по традиции более зажат. Если я ошибусь, буду рад. Но с моей точки зрения, ЦСКА является фаворитом этого дерби», — цитирует Губерниева Vseprosport.

После 13 туров РПЛ армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, красно-белые — на шестой строчке. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» в субботу, 2 ноября, и начнется в 20.45 по московскому времени.