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Сегодня, 16:42

Губерниев назвал фаворита матча ЦСКА — «Спартак»: «Буду рад, если ошибусь»

Руслан Минаев
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев объяснил, почему считает ЦСКА фаворитом дерби со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

«Я думаю, что у ЦСКА психологическое преимущество. Они более свободными подходят к этой игре, а «Спартак» по традиции более зажат. Если я ошибусь, буду рад. Но с моей точки зрения, ЦСКА является фаворитом этого дерби», — цитирует Губерниева Vseprosport.

Главные тренеры ЦСКА и &laquo;Спартака&raquo; Марко Николич (слева) и&nbsp;Деян Станкович. ЦСКА — «Спартак»: ждем нервов и эмоций, но не голов? Как пройдет первая дуэль Станковича и Николича

После 13 туров РПЛ армейцы занимают пятое место в турнирной таблице, красно-белые — на шестой строчке. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» в субботу, 2 ноября, и начнется в 20.45 по московскому времени.

Источник: vseprosport.ru
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Губерниев

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