Генич: «Даже если бы я истекал кровью, не пошел бы подавать заявление на Дзюбу»

Комментатор Константин Генич ответил на вопрос о взаимоотношениях с форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой на фоне прежних конфликтов.

«Мы с ним были в одной комнате в проекте «Ну так нельзя» уже после наших ссор, скандалов, публичных резких заявлений — и ничего. Он не пошел брать меня за грудки, заламывать мне шею «ну ты что, охренел». Мы спокойно общались, провели эфиры. Кто бы кого победил? Ну он более сейчас прокачанный. Наверное, мне бы досталось. Может быть, я бы истекал кровью. Но я сразу хочу сказать, если он посмотрит, я бы не пошел подавать на него заявление. Ну он существует в своем мире, пусть существует», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

В марте 36-летний Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и установил рекорд по голам за сборную страны.