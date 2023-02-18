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Генич: «Абаскаль еще не стал чемпионом, чтобы ему предлагать новый контракт с повышенной зарплатой»

Генич высказался о решении «Спартака» продлить контракт с Абаскалем
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался о решении «Спартака» продлить контракт с действующим главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Я бы на месте «Спартака» не торопился с продлением контракта с Абаскалем. Да, он выиграл турнир в Абу-Даби. Полгода шикарной работы, молодежь растет как на дрожжах. Команда показывает классный футбол, хороший отклик болельщиков, реакция руководства — оно ведь еще и поменялось, не забываем. Атмосфера внутри команды — правильная, спортивная конкуренция, все на улыбках, работают в удовольствие. Конечно, это позитив. Второе место в чемпионате, первое место в группе Кубка России с «Зенитом», еще и не проиграли в основное время в Санкт-Петербурге. Команда — друг за друга, все эти видео из раздевалки и так далее — это все замечательно», — сказал Генич «СЭ».

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Комментатор также отметил, что Абаскаль еще не стал чемпионом, чтобы ему предлагали новый контракт.

«Но пока это эффект конфетно-букетного периода. Абаскаль работает только полгода. Идет поступательное движение наверх. Он еще не занял первое место, не стал чемпионом, чтобы предлагать ему новый контракт с повышенной зарплатой. Плюс мы не знаем горизонт планирования. Это «Челси» может подписать контракт на семь лет и быть уверенным, что все в порядке. А здесь за три месяца или полгода ситуация может развернуться как угодно. Зачем сейчас инициировать продление контракта с тренером, который на данный момент никуда не хочет уходить? А если захочет — просто пожмет всем руки и попрощается», — добавил Генич.

Новое соглашение с 33-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2025 года.

Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года. После 17 туров красно-белые набрали 36 очков и занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Константин Генич
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