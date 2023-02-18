Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался о возможном уходе полузащитника «Зенита» Вендела.

«Я разговаривал с Семаком — понятно, не на камеру. Просто поговорили о состоянии команды, обсудили соперников по товарищеским матчам. Думаю, что до конца этого сезона никто не уйдет. К тому же трансферное окно уже закрылось. Сейчас первостепенная задача — получить вторую звездочку. Потом все угомонятся, успокоятся и уже не будут так держаться за бразильцев, мне кажется», — сказал Генич «СЭ».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл за питерскую команду 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 42 очками за 17 туров.