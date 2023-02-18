0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:30

Генич: «Задача «Зенита» — получить вторую звездочку. Потом все угомонятся, не будут держаться за бразильцев»

Генич отреагировал на возможный уход Вендела из «Зенита»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Telegram Дзен

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался о возможном уходе полузащитника «Зенита» Вендела.

«Я разговаривал с Семаком — понятно, не на камеру. Просто поговорили о состоянии команды, обсудили соперников по товарищеским матчам. Думаю, что до конца этого сезона никто не уйдет. К тому же трансферное окно уже закрылось. Сейчас первостепенная задача — получить вторую звездочку. Потом все угомонятся, успокоятся и уже не будут так держаться за бразильцев, мне кажется», — сказал Генич «СЭ».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне он сыграл за питерскую команду 22 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 42 очками за 17 туров.

Артем Дзюба. Спасет ли Дзюба «Локо»? «Спартак» побьется с «Зенитом»? В чем Карпин сильнее Черчесова? Отвечает Константин Генич
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Константин Генич
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Россиян предупредили о новых правилах дорожного движения с 1 марта
В ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера
Умерла директор группы «Ночные снайперы» Лариса Пальцева
Журналист Херш констатировал сплочение россиян вокруг Путина из-за политики США
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Генич поспорил с Глебовым, что «Ростов» не попадет в тройку по итогам чемпионата России
Гаджи Гаджиев: «Сегодня Абаскалю нравится и Москва, и «Спартак», а завтра каталонцы и «Барселона»
Генич: «Абаскаль еще не стал чемпионом, чтобы ему предлагать новый контракт с повышенной зарплатой»
Спасет ли Дзюба «Локо»? «Спартак» побьется с «Зенитом»? В чем Карпин сильнее Черчесова? Отвечает Константин Генич
Гаджиев — о получении Малкомом и Клаудиньо российских паспортов: «Я — за. Они ни наркоманы, ни пьяницы»
Агент Захаряна опроверг появившуюся информацию о возможной зарплате игрока в «Галатасарае»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генич: «Абаскаль еще не стал чемпионом, чтобы ему предлагать новый контракт с повышенной зарплатой»

Гаджи Гаджиев: «Сегодня Абаскалю нравится и Москва, и «Спартак», а завтра каталонцы и «Барселона»