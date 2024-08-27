Комментатор Кытманов назвал недостатки в игре новичка «Зенита» Гонду

Комментатор Игорь Кытманов, специализирующийся на латиноамериканском футболе, в интервью «СЭ» дал характеристику новичку «Зенита» Лусиано Гонду.

— В этом сезоне «Архентинос Хуниорс» (бывший клуб Гонду) играет в чемпионате Аргентины довольно слабо, показывает неважные результаты. Так что я бы не стал говорить о статистике игрока в нынешнем сезоне (6 матчей в национальном первенстве, один гол. - Прим. «СЭ»), — уверяет Кытманов. — Теперь о его сильных качествах: это игрок касания, который здорово действует спиной к воротам, цепляется за мячи. Гонду эффективен на «втором этаже», не привязан к одной позиции, играет по всей ширине атаки. Может выполнять роль вингера, опускаться на место «десятки».

— А его недостатки?

— Нередко залезает в офсайд. Это, пожалуй, одна из его слабых сторон. Но, думаю, скауты «Зенита» это тоже учитывали при принятии решения. Они смотрели его и в отборочном турнире Олимпиады, и на самих Играх. Им нужен был форвард типажа Соболева. Повторюсь, аргентинец отлично цепляется за мячи, хорош в подыгрыше.

— Что еще настораживает в игре Гонду помимо попаданий в офсайд?

— Где-то хромает реализация, где-то он играет с перепадами. Но вот осенью прошлого года Гонду выглядел здорово. Забивал чуть ли не в каждом матче за «Архентинос Хуниорс» (в 14 матчах Гонду отличился 9 раз и отдал результативную передачу. - Прим. «СЭ»).

— Вытеснит ли он из состава Кассьерру?

— Только время покажет. Кассьерра в этом сезоне пока не так эффективен, как в прошлом. Так что, похоже, Гонду может принести пользу «Зениту». Еще раз замечу: аргентинец не только играет на острие и завершает «атаки», но он любит и завязывать их, начинать комбинации.