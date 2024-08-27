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Сегодня, 21:00

Комментатор Кытманов считает, что «Зенит» заплатил за Гонду адекватные деньги

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Лусиано Гонду и Елена Илюхина.
Фото ФК «Зенит»
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Комментатор Игорь Кытманов не считает, что «Зенит» переплатил за аргентинского нападающего Лусиано Гонду. Об этом он сообщил в интервью «СЭ».

— Какой была ваша первая реакция, когда узнали о возможном переходе Гонду в «Зенит»? Может быть, в Аргентине есть более интересные нападающие его возраста?

— Возможно, и есть. Но многое же упирается в цену. Допускаю, что за более перспективных ребят пришлось бы переплачивать.

— А 12 миллионов за такого футболиста — не многовато?

— Cогласно Transfermart, он стоит 10 миллионов. Так что все в целом адекватно. Тем более человек заигран за олимпийскую борную Аргентины.

Лусиано Гонду. «Почему взяли Гонду, а не Соболева? Возможно, дело в характере». Что нужно знать о новичке «Зенита»

ФК Зенит
Лусиано Гонду
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