Комментатор Моссаковский об оскорблениях Дзюбы: «Многие любят разговаривать с телевизором»

Комментатор Михаил Моссаковский в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в свой адрес.

В субботу, 19 августа футболист в нецензурной форме высказался о работе Моссаковского на игре железнодорожников против «Краснодара» (1:1) в 5-м туре РПЛ. Форварду не понравились слова комментатора после гола полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука на 90+8-й минуте встречи. Моссаковский заявил, что «Локомотив» «вымучил» этот мяч.

«Толком не видел этой истории. Мне написали про это, скинули. У нас многие любят разговаривать с телевизором, это типично. Никаких эмоций от слов Артема у меня нет. Я не слышал, что он сказал. Если обижаться на фразы, которые люди бросают в телевизор, то меня будет ненавидеть полстраны», — сказал Моссаковский «СЭ».

В среду, 16 августа 34-летнего Дзюбу условно дисквалифицировали на два матча с испытательным сроком до конца сезона-2023/24 из-за угроз в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина после матча с «Крыльями Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ. Дзюба пропускал игру с «Краснодаром» из-за травмы.