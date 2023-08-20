Комментатор Моссаковский об оскорблениях Дзюбы: «Многие любят разговаривать с телевизором»

Сегодня, 11:15
Комментатор Михаил Моссаковский в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в свой адрес.
В субботу, 19 августа футболист в нецензурной форме высказался о работе Моссаковского на игре железнодорожников против «Краснодара» (1:1) в 5-м туре РПЛ. Форварду не понравились слова комментатора после гола полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука на 90+8-й минуте встречи. Моссаковский заявил, что «Локомотив» «вымучил» этот мяч.
«Толком не видел этой истории. Мне написали про это, скинули. У нас многие любят разговаривать с телевизором, это типично. Никаких эмоций от слов Артема у меня нет. Я не слышал, что он сказал. Если обижаться на фразы, которые люди бросают в телевизор, то меня будет ненавидеть полстраны», — сказал Моссаковский «СЭ».
В среду, 16 августа 34-летнего Дзюбу условно дисквалифицировали на два матча с испытательным сроком до конца сезона-2023/24 из-за угроз в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина после матча с «Крыльями Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ. Дзюба пропускал игру с «Краснодаром» из-за травмы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -