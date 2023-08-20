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Сегодня, 11:15

Комментатор Моссаковский об оскорблениях Дзюбы: «Многие любят разговаривать с телевизором»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комментатор Михаил Моссаковский в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в свой адрес.

В субботу, 19 августа футболист в нецензурной форме высказался о работе Моссаковского на игре железнодорожников против «Краснодара» (1:1) в 5-м туре РПЛ. Форварду не понравились слова комментатора после гола полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука на 90+8-й минуте встречи. Моссаковский заявил, что «Локомотив» «вымучил» этот мяч.

«Толком не видел этой истории. Мне написали про это, скинули. У нас многие любят разговаривать с телевизором, это типично. Никаких эмоций от слов Артема у меня нет. Я не слышал, что он сказал. Если обижаться на фразы, которые люди бросают в телевизор, то меня будет ненавидеть полстраны», — сказал Моссаковский «СЭ».

В среду, 16 августа 34-летнего Дзюбу условно дисквалифицировали на два матча с испытательным сроком до конца сезона-2023/24 из-за угроз в адрес журналиста «РБ Спорт» Виталия Бородина после матча с «Крыльями Советов» (1:1) в 4-м туре РПЛ. Дзюба пропускал игру с «Краснодаром» из-за травмы.

Артем Дзюба (справа) и&nbsp;Михаил Галактионов. Дзюба не согласен, что «Локо» вымучил ничью — но это так! Цифры подтверждают — команда ужасна на старте сезона

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
16
14
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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