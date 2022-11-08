Комментатор Орлов извинился перед Чистяковым и «Ахматом»

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистом «СЭ» принес извинения защитнику «Зенита» Дмитрию Чистякову за то, что после матча питерской команды с «Ахматом» (1:2) сообщил о возможном зимнем переходе футболиста в грозненский клуб.

— Я хочу извиниться перед Дмитрием Чистяковым за информацию о его переходе в «Ахмат» этой зимой. Признаю, что нужно проверять источники. Приношу свои извинения и клубу «Ахмат». А Диме Чистякову, как и другим российским игрокам «Зенита», пожелаю, чтобы они составляли здоровую конкуренцию легионерам и не опускали рук в тренировочной работе, — сказал Орлов «СЭ».

После матча «Ахмата» с «Зенитом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ, который состоялся 5 ноября, комментатор Геннадий Орлов заявил, что Чистяков может перейти в клуб из Грозного этой зимой.

6 ноября генеральный директор клуба из Санкт-Петербурга Александр Медведев заявил, что Чистяков выведен из основного состава «Зенита».