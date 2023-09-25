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Сегодня, 10:30

Орлов об игре Дзюбы против «Зенита»: «Он — игрок вчерашнего дня»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото ФК «Зенит»
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Комментатор Геннадий Орлов оценил игру нападающего «Локомотива»" Артема Дзюбы в матче 9-го тура РПЛ против «Зенита» (2:1).

— Защитникам не сложно было к нему приспособиться. В целом зенитовцы с ним справлялись. Он уже малоподвижный, во фланги вообще не смещается. Вот когда он ушел, железнодорожники начали разрывать питерцев, особенно по флангам.

Возможно, в этом и заключался замысел Галактионова, чтобы Дзюба выматывал защитников, терроризировал их, толкался. Конечно, он мощный, сильный, но где скорость? Разве он может так носиться, как понесся «Локо» на последних минутах? Я не говорю, что Дзюба не приносит пользу «Локо». Нет, КПД он все равно дает. Но Артем — игрок вчерашнего дня. Когда мяч находится в его зоне, он может зацепиться, сбросить партнерам. Однажды здорово отпасовал Пиняеву, которого взяли в коробочку. А в остальном...

Очень понравился Глушенков. Великолепно вошел в игру! А вот в составе хозяев я бы никого не выделил. Все сыграли ниже своих возможностей.

После матча с «Зенитом» Дзюба на вопрос о примирении с главным тренером команды из Санкт-Петербурга Сергеем Семаком ответил: «А кто это?».

В апреле Дзюба не пожал руку Семаку после матча 22-го тура прошлого сезона РПЛ в Москве, когда «Зенит» победил «Локомотив» со счетом 2:1.

Артем Дзюба и&nbsp;Вильмар Барриос. «Как Кассьерра небрежно покатил Сергееву? Как Круговой бросил мяч из аута?! А Дзюба — игрок вчерашнего дня». Орлов — о поражении «Зенита»

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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