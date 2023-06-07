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Сегодня, 08:30

Орлов: «Чалов маневреннее Соболева. Дзюба хорошо готов, но и с партнерами ему повезло»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Федор Чалов празднует гол
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» назвал лучших нападающих РПЛ.

— Нападение. Справа — Малком, слева — Промес. В этом сезоне у них нет конкурентов, — сказал Орлов. — Что касается центрального нападающего, то я выбираю Чалова. Хотя и Кордоба очень хорош. Чувствуется немецкая школа. Он же больше 100 матчей провел в бундеслиге. И все-таки Федор был в этом сезоне эффективнее. Чалов более разносторонний нападающий, с широким арсеналом. Он и на фланг может свалиться, и из глубины сыграть. Командировка в «Базель» точно пошла ему на пользу. Армеец преобразился. Он творит на поле, художник! У него все в порядке с импровизацией. Защитники порой не могут его просчитать. И бьет он частенько не на силу, а на исполнение.

Дзюба? Весной он смотрелся очень прилично. Внес большой вклад в успехи «Локомотива». Но нужно оценивать его на длинной дистанции. В первой части сезона он в РПЛ не играл. Артема надо похвалить, он хорошо подготовился. Но и с партнерами ему тоже повезло. Обратный пример — Писарский, который ушел из «Оренбурга» в ранге промежуточного лидера бомбардирской гонки, а в Самаре не забил ни одного мяча в РПЛ.

Соболев? Если оценивать только футбольные его качества, то, конечно, он добротный форвард. Но Чалов интереснее, маневреннее. Соболев более ограничен в своих действиях. Я и Кордобу поставлю повыше спартаковца. Соболеву 26 лет. Ему прежде всего надо победить себя в своей голове. Пора взрослеть и меняться.

Вильмар Барриос, Геннадий Орлов, Федор Чалов. «Литвинов нравится, но как подвинуть Барриоса? Чалов и Кордоба сильнее Соболева». Символическая сборная Орлова
Александр Соболев
Артем Дзюба
Джон Кордоба
Федор Чалов
Футбол
Геннадий Орлов
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