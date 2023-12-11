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РПЛ

Сегодня, 10:45

Орлов — о втором месте «Зенита»: «Клуб так и не нашел замены Малкому и Кузяеву»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Форвард «Зенита» Иван Сергеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что российские игроки «Зенита» могли выступить лучше в первой части чемпионата.

— Главный вывод по игре «Зенита» осенью — клуб не нашел полноценных замен Малкому и Кузяеву. Отсюда спады, второе место по итогам этой части чемпионат.

Думаю, питерцы совершат приобретения зимой, это же очевидно. К сожалению, российские футболисты не оправдали ожиданий. Круговой в последнее время стал чаще выходить на поле, но с Дугласом Сантосом его сравнивать сложно. Даниилу не хватает техники работы с мячом. Он много ошибается. Причем даже когда не находится под прессингом, давлением соперника. Сколько передач чужому... Против «Пари НН» не убедил и Мостовой. Да, он пропустил часть чемпионата из-за травмы и пока не может выйти на свой прежний уровень. В прошлом чемпионате Андрей, конечно, был интереснее.

Ну и совсем почему-то потерялся Иван Сергеев. Забил всего 5 голов в РПЛ. Для такой команды, как «Зенит», это, безусловно, мало. Вендел — центральный полузащитник, забил на гол меньше. Разве можно сравнить КПД Сергеева с результативностью Кассьерры? У колумбийца 14 мячей в 16 играх. Если продолжит в том же духе весной, может выйти на очень приличный показатель. В общем, пока Сергеев не впечатляет.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Никита Кривцов после гола в ворота ЦСКА. «Краснодар» заслуженно лидирует. Лучший игрок РПЛ? Вендел и Промес". Орлов — о 18-м туре РПЛ

Андрей Мостовой
Данил Круговой
Иван Сергеев
Футбол
ФК Зенит
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