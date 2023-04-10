Орлов — об игре Дзюбы против «Зенита»: «Не забил и не отдал. Его сдержали»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 22-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

— Накануне матча многие говорили про противостояние Дзюбы и «Зенита». Все футбольное сообщество ждало этой игры именно в таком ракурсе. Артем сделал серьезную заявку в предыдущих турах. Шесть голов в четырех встречах — это приличный показатель.

Однако сегодня питерцы сдержали Дзюбу. Его игра в первом тайме, пас пяткой Глушенкову? Да, неплохо, но этого мало. Он не отдал и не забил. Один-два интересных паса для такой важной игры маловато. В общем, он сыграл на своем уровне, но против «Зенита» ему тяжело, — сказал Орлов.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 54 очка за 22 тура. «Локомотив» находится на 11-й строчке с 25 очками.

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте здесь.