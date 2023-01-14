Орлов: «Ни один игрок не отличился в прошедшем году. Футбол в долгу перед российскими болельщиками»

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Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа, в котором россияне выбирали лучших спортсменов 2022 года.
«Правильно, что нет ни одного футболиста, потому что ни один не отличился ничем в прошедшем году. Футбол в долгу перед российскими болельщиками. Для меня лучший спортсмен года — Большунов. Он — герой! Три золотые медали на Олимпиаде. Звезда», — цитирует Sport24 Орлова.
Спортсменом 2022 года принявшие участие в опросе ВЦИОМа россияне признали олимпийскую чемпионку в командном соревновании Камилу Валиеву (ее назвали 7% респондентов). На втором месте расположился лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (4%).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования