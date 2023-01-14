Орлов: «Ни один игрок не отличился в прошедшем году. Футбол в долгу перед российскими болельщиками»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал результаты опроса ВЦИОМа, в котором россияне выбирали лучших спортсменов 2022 года.

«Правильно, что нет ни одного футболиста, потому что ни один не отличился ничем в прошедшем году. Футбол в долгу перед российскими болельщиками. Для меня лучший спортсмен года — Большунов. Он — герой! Три золотые медали на Олимпиаде. Звезда», — цитирует Sport24 Орлова.

Спортсменом 2022 года принявшие участие в опросе ВЦИОМа россияне признали олимпийскую чемпионку в командном соревновании Камилу Валиеву (ее назвали 7% респондентов). На втором месте расположился лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — хоккеист, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (4%).