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Сегодня, 17:16

Комментатор Орлов раскритиковал бывшего владельца «Спартака» Федуна

Алина Савинова
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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в московском клубе. Журналист раскритиковал функционера за решения, принятые им во время управления красно-белыми.

Федун ушел из «Спартака» в августе 2022 года. Он руководил клубом на протяжении 18 лет, за которые команда выиграла три титула — золото РПЛ (2016/17), национальные Кубок (2022) и Суперкубок (2017).

«Образец граблей — это Федун. 18 лет руководил «Спартаком», потратили бешеные деньги — особенно на агентов, которые поставляли неизвестно кого и чего. И за 18 лет 17 главных тренеров! Это насмешка над профессией», — сказал Орлов в подкасте на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

За время правления Федуна в «Спартаке» на должности главного тренера работали такие специалисты, как Дмитрий Аленичев, Валерий Карпин, Унаи Эмери, Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп и другие.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Леонид Федун
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