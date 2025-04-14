Орлов: «Зенит» выиграл у «Краснодара» почти всю борьбу»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

«Конечно, «Зенит» превзошел соперника именно по игре. Это очевидно, тут даже двух мнений быть не может. «Краснодар» весной славился высоким уровнем ведением единоборств. Но в воскресенье хозяева выиграли почти всю борьбу.

Поэтому «Зенит» получает жирную пятерку. По всем параметрам — молодцы! Вот это была победная, чемпионская игра. Но два очка отставания от «Краснодара» никто не отменял. Все впереди. В то же время гол Энрике, безусловно, может стать решающим. Теперь питерцы превосходят «быков» по личным встречам», — сказал Орлов.

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на 2 очка.