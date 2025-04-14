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14 апреля, 11:10

Орлов: «Зенит» выиграл у «Краснодара» почти всю борьбу»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
«Зенит» празднует победу над «Краснодаром» (4:1) в матче 24-го тура РПЛ.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил победу «Зенита» над «Краснодаром» (4:1) в 24-м туре РПЛ.

«Конечно, «Зенит» превзошел соперника именно по игре. Это очевидно, тут даже двух мнений быть не может. «Краснодар» весной славился высоким уровнем ведением единоборств. Но в воскресенье хозяева выиграли почти всю борьбу.

Поэтому «Зенит» получает жирную пятерку. По всем параметрам — молодцы! Вот это была победная, чемпионская игра. Но два очка отставания от «Краснодара» никто не отменял. Все впереди. В то же время гол Энрике, безусловно, может стать решающим. Теперь питерцы превосходят «быков» по личным встречам», — сказал Орлов.

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков и&nbsp;Александр Соболев.«Чемпионская игра «Зенита». Какие попадания Семака! Он и Соболева перевоспитал». Орлов — о победе Питера над «Краснодаром»

«Зенит» (50 очков) обошел «Спартак» (47) и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» остается лидером и опережает сине-бело-голубых на 2 очка.

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ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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