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6 апреля, 10:45

Орлов — о матче «Локо» — «Зенит»: «Потеря Клаудиньо оказалась для Питера невосполнимой»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о матче «Локомотив» — «Зенит» (1:1) в 23-м туре РПЛ.

«Cправедлив ли результат? Счет на табло. «Локомотив» наказал «Зенит» за грубую ошибку. Молодец Баринов, подкараулил оплошность гостей.

Вендел совсем не похож на себя! Мне кажется, играет спустя рукава... Не знаю. Такое впечатление со стороны. А если он и хотел что-то показать, то у него уже почему-то не получается. Вообще потеря Клаудиньо оказалась невосполнимой. Нет ему замены. Никто не может компенсировать его уход. В центре поля питерцы испытывают проблемы. Без Клаудиньо — не то... Вендел, увы, сейчас не помощник. Первый после зимнего перерыва тур пропустил из-за перебора карточек. Потом его удалили за жест. Малозаметен, и передачи уже не те. Вот такая вот история...

Знаете, какая-то небрежность сквозит в действиях игроков «Зенита». Ну что сегодня делал Эракович? Фолы, ошибки. Очень грубая игра. Ему недодают карточки в каждом матче!», — сказал Орлов «СЭ».

Александр Соболев.«Выделю только Глушенкова и Соболева. Вендел уже не тот, Энрике не готов». Орлов — о матче «Локо» — «Зенит»

«Зенит» (47 очков) остается на втором месте в РПЛ, но пропустит вперед себя «Спартак» (44), если красно-белые обыграют «Ростов» в 23-м туре. «Локомотив» (41) по дополнительным показателям обошел ЦСКА (41) и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
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