Орлов выбрал лучших центральных защитников РПЛ

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» выбрал лучших центральных защитников первой части сезона РПЛ.

«Во-первых, спартаковец Бабич. С ним определился довольно быстро. По второй кандидатуре пришлось подумать дольше. Роша из ЦСКА. Считаю, как защитник он посильнее своего партнера по команде Дивеева. Почему не Осипенко? Ростовчанин — очень хороший парень, но, увы, медлительный. Ему, к сожалению, не хватает стартовой скорости. Поэтому тот, кто считает, что Осипенко достоин «Ювентуса», должен учитывать все статистические данные. Да, Максим хорош впереди, у него весьма приличная статистика. Но вот если мы говорим непосредственно об оборонительных функциях, то... Знаете, я всегда пытаюсь спрогнозировать карьеру футболиста в серьезном европейском клубе. По поводу Осипенко возникают сомнения. Да, он, пожалуй, лучший центральный защитник среди россиян. Но легионеров все же поставлю выше», — сказал Орлов «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место с 39 очками, «Зенит» (39) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. На третьем месте — «Спартак» (37).